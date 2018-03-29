В Румынии в аварийном порядке отключился энергоблок АЭС Чернаводэ

Инцидент не оказал отрицательного воздействия на окружающую среду

В Румынии в результате срабатывания аварийной системы защиты отключился втрой энергоблок АЭС Чернаводэ.

Как уточнили в пресс-службе оператора АЭС Nuclearelectrica, энергоблок был отключен из-за

неисправности в электрической системе станции, и никак не связан с работой реактора.

Специалисты расследуют причину и проводят необходимые ремонтные работы. Инцидент не оказал отрицательного воздействия на персонал, население и окружающую среду.

АЭС Чернаводэ - единственная атомная электростанция в Румынии, расположена на юго-востоке страны близ одноименного города Чернаводэ. Два блока генерируют около 20% электроэнергии, вырабатываемой в Румынии.