В Румынии уволили непримиримого антикоррупционного прокурора Ковеси

Ковеси завела более тысячи уголовных дел против чиновников-коррупционеров

В понедельник, 9 июля, президент Румынии Клаус Иоганнис подписал указ об увольнении антикоррупционного прокурора Лауры Ковеси.

Как отмечает Настоящее время, ранее глава государства высказывался категорически против ее увольнения, однако на нем настаивал министр юстиции Тудорел Тоадер, который и обратился по этому поводу в Конституционный суд.

Кроме того, против Ковеси был также настроен лидер социал-демократической партии Ливиу Драгнеа, который, считаясь одним из самых могущественных людей в стране, после ее расследования был приговорен к 3,5 года тюрьмы, и сейчас пытается оспорить это решение.

Когда президент Румынии высказался против отстранения антикоррупционного прокурора, социал-демократы, которые сейчас контролируют правительство, начали обсуждать процедуру импичмента, если он не подчинится решению суда.

Ковеси обвинили в злоупотреблении полномочиями, в частности, в использовании незаконной прослушки.

При этом граждане страны поддерживают Ковеси за ее принципиальность в вопросе коррупции.

За время своей работы на занимаемой должности она завела более тысячи уголовных дел на коррупционеров всех уровней, в том числе, на брата президента, мэра Бухареста Сорина Опреску и действующего премьер-министра Виктора Понты.

В частности, лишь за один 2016 год антикоррупционный прокурор отправила в суды уголовные дела против более чем 1,2 тысяч чиновников, подозреваемых в хищениях, взяточничестве и откатах.