Румыния усилит защиту воздушного пространства после падения обломков российского дрона на ее территории 6 сентября, 17:09 Фото в подтверждение падения дрона на территории Румынии, которое опубликовало МИД Украины (Фото:Oleg Nikolenko/Facebook)

Министерство обороны Румынии решило усилить защиту воздушного пространства после того, как части запущенного россиянами дрона по Украине упали на территории страны.

Об этом сказал представитель Минобороны Румынии Константин Спину, сообщает Digi24.

Он напомнил, что следственные группы Министерства национальной обороны, которые обследовали этот район несколько дней, вечером сообщили о найденных обломках, которые «могут быть элементами беспилотника».



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По его словам, специалисты собрали обломки и начали лабораторное исследование, чтобы точно установить их происхождение. Он также добавил, что этот инцидент нельзя замалчивать.



Он отметил, что обломки могли упасть на территории Румынии три дня назад во время атаки РФ или раньше.



Спину отметил, что сейчас принимаются все необходимые шаги, которых требует ситуация.



Представитель подчеркнул, что сейчас определены конкретные шаги для усиления технических возможностей, мониторинга ситуации возле портовой инфраструктуры Украины и приняты дополнительные меры для безопасности воздушного пространства Румынии.



В среду, 6 августа, министр национальной обороны Румынии Ангел Тилвар впервые признал, что части запущенного Россией по Украине дрона упали на территории его страны.

Дроны РФ, которые не заметил Бухарест — что известно

В ночь на 4 сентября Россия снова массированно атаковала шахедами юг Украины. По данным украинских пограничников, дроны-камикадзе производства Ирана упали и сдетонировали также на территории Румынии — страны, которая является членом НАТО. Об этом заявил и представитель украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Воздушные силы Украины сообщили, что ночью было сбито 23 из 32 шахедов, попадания зафиксированы в Одесской и Днепропетровской областях. Россия снова целилась по инфраструктуре Измаильского района Одесской области, который граничит с Румынией.

В Минобороны Румынии «категорически опровергли» информацию о падении обломков. По данным министерства, средства нападения, использованные РФ, «ни разу не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после этого заявил, что Украина имеет фотодоказательства падения шахедов на территории Румынии.