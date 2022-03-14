В Румынии упал российский беспилотник — СМИ

14 марта, 19:31
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Беспилотник, который, как утверждается, упал в Румынии (Фото:Radu Sîrbu / Facebook)

Беспилотник, который, как утверждается, упал в Румынии (Фото:Radu Sîrbu / Facebook)

В румынском муниципалитете Думитра в северной части страны днем 13 марта упал беспилотник, сообщает местное издание Bistriteanul.ro со ссылкой на полицию.

Беспилотник нашел житель села Тарпиу, он обратился в полицию. По его словам, длина беспилотника — около метра. Румынский журналист Раду Сырбу сообщил со ссылкой на мужчину, который нашел беспилотник, что на нем были надписи кириллицей.

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Издание Hotnews.ro пишет, что, судя по фото, речь может идти о российском беспилотнике Орлан-10. В то же время в полиции заявили, что на беспилотнике не было никаких опознавательных знаков, которые бы могли навести на мысль, «что это что-то военное».

В ночь на 11 марта возле столицы Хорватии Загреба разбился летательный аппарат, который идентифицировали как советский разведывательный беспилотник Ту-141 Стриж. По некоторым данным, его запустили с территории Украины. Советник министра обороны Украины Маркиян Лубкивский заявил, что беспилотник — не украинский, на нем были красные звезды.

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По словам министра обороны Хорватии Марио Баножича, на беспилотнике нашли следы взрывчатки.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Беспилотник Румыния Война России против Украины

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