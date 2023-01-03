В Румынии на новогоднем параде разгорелся скандал из-за автомобилей с буквой Z. Полиция начала расследование

3 января, 16:13
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Новогодний парад в Румынии (Фото:Скриншот видео Alin Gîscă / Facebook)

Новогодний парад в Румынии (Фото:Скриншот видео Alin Gîscă / Facebook)

В Румынии прошел новогодний парад в коммуне Берзунць. На нем были замечены автомобили с буквой Z.

Об этом сообщает digi24.pro.

В материале говорится, что жители коммуны Берзунць в румынском уезде Бакэу ежегодно проводят парад на различные темы. В этом году несколько участников пришли в военной форме. На их автомобилях был нарисован символ российского вторжения в Украину — буква Z. Кроме этого, на крышах машин установили макеты ракет с надписью «атомная бомба».

Видео дня

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0wCoKrHKBLXJ7xXvQTC8jBbU36apWdskg1rQRUUd5hUPLVkcLtsE6Nh2p9UFkcnngl&id=100079033100152

В полиции Бакэу сообщили, что завели уголовное дело и проводят расследование.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Румыния Российская пропаганда Война России против Украины

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