В Румынии попал в ДТП автобус с 43 украинскими туристами: 23 госпитализированы 27 августа, 23:21 Среди пострадавших в ДТП в Румынии — четыре ребенка (Фото:Postsen)

В ночь на субботу, 27 августа, в Румынии перевернулся автобус, в котором находились 43 украинских туриста.

В результате ДТП госпитализированы 23 человека, сообщает местное издание Romania Posts English.

Автобус, который ехал из Украины в Турцию, перевернулся в коммуне Гароафа уезда Вранча. Среди 23 пострадавших — 4 ребенка. Предположительно, водитель не справился с управлением, въехал на мост, и автобус перевернулся.

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Ни один из 23 госпитализированных не находится в тяжелом состоянии.



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