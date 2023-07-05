В Румынии пилотов F-16 собирается обучать частная компания — авиаэксперт 5 июля, 20:43 Истребитель F-16 в Нидерландах (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Авиаэксперт Валерий Романенко в интервью Radio NV рассказал, что в Румынии пилотов истребителей F-16 собирается обучать частная компания.

«Сейчас в Румынии разворачивает свою деятельность частная компания Draken International, она в частном порядке готова готовить пилотов и набирает летный состав, требования к летчику-инструктору: не менее двух тысяч часов налета на F-16, из них 500 часов в качестве инструктора», — рассказал Романенко в эфире Radio NV.

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Он предположил, что желающих работать инструкторами будет много, потому что это стандартный налет для пенсионеров воздушных сил любой страны НАТО.

Авиаэксперт рассказал, что Румыния закупила у Нидерландов 32 самолета F-16 и «жалуется, что даже за деньги она не имеет возможности готовить своих пилотов», поскольку тренировочных центров для пилотов F-16 осталось немного, потому что эти самолеты массово снимаются с вооружения стран НАТО.

5 июля заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что она планирует начать обучение украинских пилотов в августе. Эта страна собирается подготовить 20 пилотов.

В мае западные партнеры заговорили о формировании коалиции по передаче Украине истребителей F-16, которые уже длительное время просил Киев.

Первым шагом должно стать обучение украинских пилотов. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

СМИ писали, что Дания может начать учения в августе. Нидерланды в июне выражали готовность начать учения через несколько месяцев.

По состоянию на 27 июня в Воздушных силах ВСУ заявили, что учения украинцев на F-16 еще не стартовали.

Также не объявлено, когда и сколько истребителей получит Украина.

В Белом доме заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 июня говорил, что Украина может получить первые F-16 через шесть-семь месяцев. Министр обороны Алексей Резников заявлял, что F-16 будут в Украине не раньше Нового года, хотя ранее в Минобороны выражали надежду, что это произойдет этой осенью.

Politico пишет, что Украина может получить первые истребители F-16 в начале 2024 года.