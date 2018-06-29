В Румынии перевернулся автобус с украинцами, среди которых 49 детей: есть пострадавшие

В автобусе находилось 49 детей и 11 взрослых

На территории румынского Констанца перевернулся автобус с гражданами Украины, которые возвращались с отдыха в Болгарии.

Об этом сообщает Укринформ.

В автобусе находилось 49 детей и 11 взрослых.

В результате аварии трое детей 10, 13 и 14 лет получили травмы, их доставили в местную больницу. Другим пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте ДТП, где работало 13 автомобилей скорой медицинской помощи.

Все пассажиры автобуса до прибытия другого транспортного средства были доставлены в местный Дворец культуры.

По предварительным данным, авария произошла по вине 52-летнего водителя, гражданина Украины, который потерял контроль над управлением транспортным средством, в результате чего автобус выехал на обочину и перевернулся.

Начато уголовное производство по статье Причинение телесных повреждений по неосторожности.

Ранее посол Швейцарии попал в тройную ДТП во Львовской области.