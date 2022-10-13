В Румынии открыли участок железной дороги до границы с Украиной 13 октября, 23:14 Флаг Румынии (Фото:OnofreiD / pixabay)

Румынская железнодорожная компания CFR Infrastructura восстановила после серии ремонтов железнодорожную линию от Валя-Вишеулуй (Румыния) до границы с Украиной.

Об этом сообщает HotNews.

По информации оператора инфраструктуры Румынии, на линии заменено около 1400 шпал и отсыпано 400 тонн щебня. В настоящее время продолжаются ремонты на линии между Тересва (Украина) и Сигет Мармаросский (Румыния).

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Когда будет возобновлено движение поездов, пока неизвестно. Железнодорожное сообщение по указанным линиям было прекращено более 15 лет назад. Ранее УЗ восстановила два участка, примыкающих к указанному участку на границе с Румынией.