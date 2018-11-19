В Румынии обнаружили украденную шесть лет назад картину Пикассо

В Румынии нашли картину художника Пабло Пикассо Голова Арлекина, которая была похищена шесть лет назад из Роттердамской художественной галереи Кюнстхал.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на румынскую прокуратуру.

Голову Арлекина нашли двое граждан Нидерландов на юго-востоке Румынии 17 ноября и привезли ее в посольство своей страны в Бухаресте.

Полотно оценивается в 800 тысяч евро.

Картину украли 16 октября 2012 года вместе с семью другими полотнами, среди которых работы Клода Моне, Поля Гогена и Анри Матисса. Суммарная стоимость украденных произведений, по оценкам экспертов, составляла от 100 до 200 миллионов евро.

В январе 2013 году по делу о краже полотен были арестованы трое граждан Румынии. Мать одного из обвиняемых Ольга Догару сначала призналась, что сожгла картины в печи у себя дома, чтобы избавиться от улик. Позднее женщина отказалась от своих показаний. Ни одно из полотен до сих пор не удавалось найти.