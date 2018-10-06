В Румынии начался референдум по запрету однополых браков

На текущих выходных в Румынии проходит референдум по вопросу однополых браков.

Как передает Reuters, на голосование вынесен вопрос о том, следует ли закрепить в конституции Румынии определение брака как союза только между мужчиной и женщиной. Сейчас в основном законе используется гендерно-нейтральный термин "супруги".

Референдум проводится по инициативе общественного движения Коалиция за семью, которая считает, что гендерно-нейтральный термин "супруги" может привести к тому, что гомосексуальные пары смогут в будущем добиться легализации однополых браков.

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Для того чтобы референдум признали "действительным и состоявшимся", необходима по меньшей мере 30%-я явка на голосовании или более 5 миллионов человек.

Румыния декриминализировала гомосексуальные отношения в 2001 году.