В Румынии начались митинги в поддержку антикоррупционного прокурора Ковеси Сегодня, 22:49 121 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Лаура Кодруц Ковеси ЕРА

В Бухаресте, Сибиу, Клуже, Краевые и других городах Румынии начались акции протеста в поддержку экс-главного прокурора Нацуправления по борьбе с коррупцией Лауры Кодруц Ковеси.

Об этом сообщает Укринформ.

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“Мы не хотим допустить установления в нашей стране диктатуры. Все, что происходит в последние несколько месяцев, свидетельствует только о том, что нынешняя власть хочет установить диктатуру”, - сказал один из организаторов манифестаций.

Протесты связаны с вызовом Ковеси на допрос в Управление по борьбе с коррупцией, где ей предъявили обвинение в получении в 2011 году взятки в размере 60 тысяч евро. На тот момент Ковеси занимала должность генерального прокурора Румынии.

За время работы Ковеси на занимаемой должности она завела более тысячи уголовных дел на коррупционеров всех уровней, в том числе, на брата президента, мэра Бухареста Сорина Опреску и действующего премьер-министра Виктора Понты.

В частности, лишь за один 2016 год антикоррупционный прокурор отправила в суды уголовные дела против более чем 1,2 тысяч чиновников, подозреваемых в хищениях, взяточничестве и откатах.