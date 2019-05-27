В Румынии лидера руководящей партии приговорили к трем годам заключения Сегодня, 22:53 112 Цей матеріал також доступний українською Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS Ливиу Драгня Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS

В Румынии суд оставил в силе приговор лидеру правящей Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгни в 3,5 года заключения за злоупотребление служебным положением.

Об этом сообщает АР.

Приговор он получил еще в 2018 году, но на этот раз проиграл последнюю возможную апелляцию.

Драгня обвинили в том, что во время его работы в уездном совете Телеорман двое сотрудниц управления по защите прав ребенка в течение семи лет получали зарплату из бюджета, хотя сами работали на его партию.

Премьер-министр Румынии Виорика Данчила заявила, что независимо от отношения к Драгня, его осуждение — трудный момент для Социал-демократической партии.

«Это драма для него и его семьи. Мы поддерживаем его», — заявила она.