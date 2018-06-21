В Румынии лидера правящей партии суд приговорил к 3,5 годам тюрьмы

Суд признал виновным в фиктивном найме подчиненных руководителя правящей в Румынии Социал-демократической партии Ливиу Драгню и приговорил к 3,5 годам тюрьмы.

Об этом 21 июня сообщает портал digi24.ro.

Обвинение касается периода, когда чиновник работал в уезде Телеорман на посту председателя местного совета.

Суд признал доказательства обвинения в том, что работницы управления по защите прав ребенка с Телеорману получали средства из госбюджета, однако на самом деле работали в партии Драгню. Бывшие сотрудники управления также получили тюремные сроки.

Вместе с тем, Драгню оправдали по обвинению в фиктивном найме сотрудников управления по защите прав детей.

Антикоррупционная прокуратура требовала для Драгню 7,5 лет заключения.

Решения не являются окончательными и может быть обжалованы в коллегии судей.

Ущерб от действий чиновника был определен в размере 100 тысяч леев. Ранее в парламенте страны была предпринята попытка поднять порог уголовной ответственности по инкриминируемым топ-чиновнику статьям до 200 тысяч леев.

Драгню не признает своей вины.

Напомним, 8 февраля Верховный суд Румынии приговорил к 8 годам лишения свободы бывшего министра финансов страны Дариуса Валкова за отмывание денег и вымогательстве взятки.