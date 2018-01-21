В Румынии десяти тысяч человек вышли на акцию против коррупции

Демонстранты, вышедшие на акцию протеста в Бухаресте, недовольные политикой румынского правительства

В столице Румынии Бухаресте десятки тысяч человек вышли на акцию, протестуя против политики правительства страны и его противоречивой реформы системы правосудия.

Одной из причин демонстрации стало принятие парламентом Румынии законодательства, которое, по мнению критиков, усложнит привлечение антикоррупционными органами к ответственности коррупционеров-чиновников, сообщает DW.

Всего в массовых акциях в центре Бухареста приняли участие около 30 000 человек. Они выкрикивали лозунги "Воры!" и "Отставка!". Между демонстрантами и полицией кое-где произошли столкновения.

Демонстрации прошли в других городах страны, в частности, Клуж-Напока, Тимишоара, Констанца, Бакэу, Сибиу и Яссы.

В Румынии продолжается острый политический кризис. Ранее сообщалось, что президент Румынии Клаус Йоханниса предложил кандидатуру Виорики Денчиле на должность премьер-министра страны, которая станет уже третьей главой правительства Румынии в течение последнего года.