В Румынии будут судить экс-главу МВД за смерть полицейского

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Экс-глава МВД Румынии предстанет перед судом
Фото: Marc Osborn via Flickr

Экс-глава МВД Румынии предстанет перед судом

Национальное управление по борьбе с коррупцией Румынии направило в суд уголовное дело в отношении экс-министра внутренних дел Габриэля Опря.

Как сообщает Укринформ, его обвиняют в убийстве по неосторожности.

По данным следствия, в 2015 году при сопровождении служебного авто, в котором находился экс-глава МВД, погиб полицейский из состава эскорта.

Правоохранитель погиб в результате ДТП. Авария произошла из-за халатности руководства фирмы, которая ремонтировала дорогу и неправильно установила дорожные знаки-предупреждения о проведении ремонтных работ.

Кроме того, у следователей были доказательства, что бывший министр назначил сопровождение полицейского эскорта, нарушив действующее законодательство.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове