В Румынии будут судить экс-главу МВД за смерть полицейского

Национальное управление по борьбе с коррупцией Румынии направило в суд уголовное дело в отношении экс-министра внутренних дел Габриэля Опря.

Как сообщает Укринформ, его обвиняют в убийстве по неосторожности.

По данным следствия, в 2015 году при сопровождении служебного авто, в котором находился экс-глава МВД, погиб полицейский из состава эскорта.

Правоохранитель погиб в результате ДТП. Авария произошла из-за халатности руководства фирмы, которая ремонтировала дорогу и неправильно установила дорожные знаки-предупреждения о проведении ремонтных работ.

Кроме того, у следователей были доказательства, что бывший министр назначил сопровождение полицейского эскорта, нарушив действующее законодательство.