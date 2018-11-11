11 ноября 2018, воскресенье

В Румынии автомобиль влетел в людей в торговом центре: есть пострадавшие

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Всего от действий мужчины пострадали 10 человек
скриншот

Всего от действий мужчины пострадали 10 человек

В Румынии в городе Брэила мужчина на автомобиле врезался в дверь торгового центра: семь человек, в том числе двое детей 11 и 13 лет, пострадали.

Об этом сообщает AP со ссылкой на данные полиции.

Известно, что 20-летний водитель сначала нанес ножевые ранения другому мужчине в результате конфликта относительно того, кому принадлежит транспортное средство. Затем он сбил двух человек на кольцевой дороге, после чего въехал в двери торгового центра.

В крови водителя обнаружили алкоголь.

Инцидент произошел в час пик, когда в торговом центре было много людей.

В общем от действий злоумышленника пострадали 10 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Смерть активистки угрожает власти
  • Почему ВВП Украины растет, но медленно
  • Кремль играет в подкидного дурака на выборах в «ДНР»

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове