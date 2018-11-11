В Румынии автомобиль влетел в людей в торговом центре: есть пострадавшие

В Румынии в городе Брэила мужчина на автомобиле врезался в дверь торгового центра: семь человек, в том числе двое детей 11 и 13 лет, пострадали.
Об этом сообщает AP со ссылкой на данные полиции.
Известно, что 20-летний водитель сначала нанес ножевые ранения другому мужчине в результате конфликта относительно того, кому принадлежит транспортное средство. Затем он сбил двух человек на кольцевой дороге, после чего въехал в двери торгового центра.
В крови водителя обнаружили алкоголь.
Инцидент произошел в час пик, когда в торговом центре было много людей.
В общем от действий злоумышленника пострадали 10 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.
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