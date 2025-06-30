В Румынии автобус с 60 украинцами попал в ДТП: погибла женщина, есть пострадавшие

ДТП в Румынии с участием автобуса и микроавтобуса, 30 июня 2025 года (Фото: Alo, Iași/ Facebook)

В Румынии автобус с 60 украинцами попал в ДТП — один человек погиб. Об этом сообщает Digi24 .

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром в понедельник, 30 июня, на трассе DN2 в округе Бакеу на северо-востоке страны.

Пассажирский автобус, в котором находились 60 граждан Украины, в том числе 21 ребенок, столкнулся с микроавтобусом, в котором также были пассажиры.

По предварительной информации, микроавтобус стоял на обочине, когда в него врезался автобус. Как сообщили в полиции Бакеу, в результате столкновения погибла 29-летняя румынка, которая находилась в микроавтобусе. Еще четверо его пассажиров получили серьезные травмы и были госпитализированы. Также в больницу доставили одного пассажира автобуса, еще шестерым, в том числе двум детям, оказали помощь на месте.

Гражданство 40-летнего водителя автобуса не уточняется, известно лишь, что он не является гражданином Румынии. Тест на алкоголь показал отрицательный результат.

Вечером 25 июня в Румынии произошло ДТП с участием автобуса с 55 гражданами Украины, несколько человек получили ранения.

13 июня во Франции произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса с 60 украинцами. Погибли 4 человека, пострадали около 30 человек, среди них — дети.