В Румынии перевернулся автобус с 55 украинцами — фото

26 июня, 13:21
Поделиться:
В Румынии автобус с граждданами Украины попал в ДТП (Фото: МВД Румынии)

В Румынии автобус с граждданами Украины попал в ДТП (Фото: МВД Румынии)

В Румынии вечером 25 июня произошло ДТП с участием автобуса с 55 гражданами Украины, несколько человек получили ранения, сообщает местное издание Ziua de Constanta.

Полиция получила сообщение об аварии в 18:45 по киевскому времени. По их данным, водитель автобуса, который направлялся в сторону города Констанца, не справился с управлением. Транспорт перевернулся.

Реклама

Ziua de Constanta
Фото: Ziua de Constanta

На место происшествия прибыли несколько спасательных бригад, погибших нет. Пострадавшие получили легкие травмы.

Ziua de Constanta
Фото: Ziua de Constanta
Ziua de Constanta
Фото: Ziua de Constanta

Сообщается, что водителя проверят на содержание алкоголя в крови.

13 июня во Франции произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса с 60 украинцами. Погибли 4 человека, пострадали около 30 человек, среди них — дети.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Румыния ДТП Автобус

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X