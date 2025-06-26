В Румынии автобус с граждданами Украины попал в ДТП (Фото: МВД Румынии)

В Румынии вечером 25 июня произошло ДТП с участием автобуса с 55 гражданами Украины, несколько человек получили ранения, сообщает местное издание Ziua de Constanta.

Полиция получила сообщение об аварии в 18:45 по киевскому времени. По их данным, водитель автобуса, который направлялся в сторону города Констанца, не справился с управлением. Транспорт перевернулся.

Фото: Ziua de Constanta

На место происшествия прибыли несколько спасательных бригад, погибших нет. Пострадавшие получили легкие травмы.

Фото: Ziua de Constanta

Фото: Ziua de Constanta

Сообщается, что водителя проверят на содержание алкоголя в крови.

13 июня во Франции произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса с 60 украинцами. Погибли 4 человека, пострадали около 30 человек, среди них — дети.