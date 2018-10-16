16 октября 2018, вторник

В РПЦ рассказали о наказаниях за молитвы в "запретных" церквях

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В РПЦ рассказали о наказании за молитвы в церквях Константинопольской патриархии (иллюстративное фото)

В РПЦ рассказали о наказании за молитвы в церквях Константинопольской патриархии (иллюстративное фото)

За молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Об этом Интерфаксу заявил секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

"За отказ следовать такого рода запретам для духовенства предусмотрены наказания (прещения), а для мирян - покаяние на исповеди в непослушании церкви", - сказал он.

Под прещением понимается освобождение от занимаемой должности, временный или пожизненный запрет в священнослужении, а также отлучение от церкви.

Якимчук добавил, что "под запретом" оказались все действующие храмы Стамбула и один в Анталии, ряд церквей в Греции, в том числе на островах Крит, Додеканес, Родос, а также церкви Афона.

Напомним, 15 октября священный синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем.

Белорусская православная церковь присоединилась к решению РПЦ.

Ранее Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления томоса продолжается.

По словам главы УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.

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