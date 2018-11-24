В РПЦ отреагировали на решение Минюста по Почаевской Лавре

Решение комиссии Минюста Украины лишить Украинскую православную церковь Московского патриархата права пользования комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры говорит о начале масштабного давления на УПЦ, заявил замглавы синоидального отдела внешних связей РПЦ протоиерей Николай Балашов.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Интерфакс.
"Информация свидетельствует о подготовке масштабного давления на каноническую Украинскую православную церковь, ее монастыри и храмы", — отметил он.
По его словам, "монахов в ней будет раз-два и обчелся", в то время как в Почаевской лавре их сейчас "больше, чем у "раскольников разных мастей" на всю Украину".
Напомним, 23 ноября в Министерстве юстиции Украины сообщили об отмене решения о государственной регистрации права пользования комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры за религиозной организацией Почаевская Свято-Успенская лавра, действующей в составе УПЦ Московского патриархата.
Государственный регистратор передал в пользование религиозной организации Свято-Успенская Почаевская лавра до 2052 года шесть объектов Почаевской лавры.
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После этого Министерство культуры Украины обратилось с требованием отменить решениео предоставлении УПЦ МП права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры и привлечь регистратора к ответственности.
К сооружениям Свято-Успенской Почаевской лавры входят Успенский собор, Троицкий собор, монастырские кельи, архиерейский дом, колокольни, надвратный корпус.
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