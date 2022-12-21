В РФ ищут способ остановить удары по своим тылам. В Ростовской области запретили дроны 21 декабря, 17:13 Местные власти заявляют, что объяснять запрет дронов «не надо» (Фото:Lars_Nissen / Pixabay)

В Ростовской области РФ на фоне украинских ударов по российским тылам решили запретить использование дронов.

Об этом в среду, 21 декабря, объявил местный губернатор Василий Голубев.

«Вынуждены принять в Ростовской области ограничительные меры… С 22 декабря в Ростовской области вводится запрет на использование беспилотников (исключение — для ряда государственных ведомств)», — написал он у себя в соцсетях.

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По словам Голубева, причины такого решения объяснять не надо. В то же время, каким образом подобные ограничения могут остановить украинцев, он не уточнил.