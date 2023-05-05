В Ростовской области РФ упал трехметровый беспилотник — росСМИ 5 мая, 10:47 В Ростовской области РФ участились инциденты с беспилотниками (Фото:Ромашова Елена/Wikimedia)

4 мая в Ростовской области РФ обнаружили трехметровый беспилотник, он якобы упал в поле.

Как сообщает издание Baza, дрон обнаружил местный житель недалеко от поселка Нижнедонской. Его длина составлял 330 см, а ширина — 75 см.

Не уточняется, откуда прилетел беспилотник.

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По данным издания Astra, дрон упал в 50 км от населенного пункта, где в этот же день был атакован Новошахтинский завод нефтепродуктов.

В последние дни в разных регионах РФ участились случаи «бавовны» и пожаров на заводах НПЗ.

Ночью 4 мая резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. Это повторилось 5 мая.

Также беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской области РФ.

Перед этим возле российского порта Тамань вспыхнул крупный пожар на нефтебазе. Ему был присвоен высший уровень сложности. Пожар произошел в поселке Волна примерно в 15 км от незаконно построенного Крымского моста, который соединяет Таманский полуостров с Керченским.