Под Новочеркасском сгорел корпус 150-й дивизии ВС РФ — видео 28 декабря, 12:09 Новый корпус был построен на территории воинской части в 2016 году (Фото:t.me/AFUStratCom)

В Ростовской области произошел пожар на территории воинской части ВС РФ.

Как сообщают местные новостные ресурсы, огонь вспыхнул утром 27 декабря в двухэтажном корпусе 150-й мотострелковой дивизии в поселке Персиановском под Новочеркасском.

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В результате пожара здание было полностью уничтожено.

Данный корпус был построен в 2016 году, когда российское военное руководство решило возродить 150-ю стрелковой дивизию, участвовавшую в штурме немецкого Рейхстага в 1945 году.

Причины пожара пока не установлены.