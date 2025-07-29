В России после мощного пожара из-за атаки БпЛа задерживаются почти 20 поездов, некоторые из них до 7 часов

Пожар на железнодорожной станции в Сальске в ночь на 29 июля (Фото: Astra / Telegram)

В Ростовской области РФ после ночной атаки беспилотников и последующего пожара задерживаются 18 пассажирских поездов.

Об этом во вторник, 29 июля, сообщает Telegram-канал Российской железной дороги (РЖД).

Утверждается, что контактная сеть восстановлена, движение пассажирских поездов, «нарушенное из-за падения обломков БПЛА на станции Сальск», организовано без ограничений. Также сообщается, что в настоящее время в пути задерживаются 18 пассажирских поездов.

Реклама

«Максимальное время задержки составляет до 7 часов», — говорится в сообщении РЖД.

В ночь на вторник, 29 июля, в Ростовской области РФ прогремела серия взрывов. Российские Telegram-каналы сообщали об атаке беспилотников и пожаре на железнодорожной станции в городе Сальск. Взрывы также слышали в Волгодонске и Миллерово.

Комментируя атаку, глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подчекркнул, что «железная дорога — это артерия войны».

По словам Коваленко, в Сальске расположен логистический хаб для переброски ресурсов, топлива, боеприпасов и других грузов в Донецкую область, а также на юг во временно оккупированный Крым и Запорожскую область.

«Без логистики скорость действий армии РФ на фронте тормозится», — написал руководитель ЦПД.