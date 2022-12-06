На границе с Украиной. В Ростовской области «дезертир» обстрелял из пулемета полицейских

6 декабря, 13:51
Поделиться:
Точное количество раненых силовиков не известно (Фото:t.me/breakingmash)

Точное количество раненых силовиков не известно (Фото:t.me/breakingmash)

Во вторник, 6 декабря, в Ростовской области РФ рядом с украинской границей неизвестный обстрелял из пулемета российских полицейских.

Как сообщают в прокремлевских Telegram-каналах, инцидент произошел в районе таможенного поста на выезде из города Новошахтинск.

«Из леса вышел мужчина в камуфляже и начал стрелять из ручного пулемета Калашникова…», — говорится в сообщении.

Видео дня

Читайте также:
Генштаб сообщил о массовом дезертирстве оккупантов в Луганской области

По некоторым данным, огонь мог открыть «подозреваемый в дезертирстве».

t.me/breakingmash
Фото: t.me/breakingmash

В результате стрельбы среди российских силовиков есть раненые, однако их точное количество в данное время неизвестно.

t.me/breakingmash
Фото: t.me/breakingmash
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Ростовская область Дезертиры Российские военные Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X