На границе с Украиной. В Ростовской области «дезертир» обстрелял из пулемета полицейских
Точное количество раненых силовиков не известно (Фото:t.me/breakingmash)
Во вторник, 6 декабря, в Ростовской области РФ рядом с украинской границей неизвестный обстрелял из пулемета российских полицейских.
Как сообщают в прокремлевских Telegram-каналах, инцидент произошел в районе таможенного поста на выезде из города Новошахтинск.
«Из леса вышел мужчина в камуфляже и начал стрелять из ручного пулемета Калашникова…», — говорится в сообщении.
По некоторым данным, огонь мог открыть «подозреваемый в дезертирстве».
В результате стрельбы среди российских силовиков есть раненые, однако их точное количество в данное время неизвестно.