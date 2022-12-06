На границе с Украиной. В Ростовской области «дезертир» обстрелял из пулемета полицейских 6 декабря, 13:51 Точное количество раненых силовиков не известно (Фото:t.me/breakingmash)

Во вторник, 6 декабря, в Ростовской области РФ рядом с украинской границей неизвестный обстрелял из пулемета российских полицейских.

Как сообщают в прокремлевских Telegram-каналах, инцидент произошел в районе таможенного поста на выезде из города Новошахтинск.

«Из леса вышел мужчина в камуфляже и начал стрелять из ручного пулемета Калашникова…», — говорится в сообщении.

Видео дня

Читайте также: Генштаб сообщил о массовом дезертирстве оккупантов в Луганской области

По некоторым данным, огонь мог открыть «подозреваемый в дезертирстве».

Фото: t.me/breakingmash

В результате стрельбы среди российских силовиков есть раненые, однако их точное количество в данное время неизвестно.

Фото: t.me/breakingmash