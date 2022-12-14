В Ростовской области подорвали пути, по которым шли эшелоны с техникой ВС РФ — The Insider

14 декабря, 17:15
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По имеющимся данным, к диверсии могут быть причастны российские «партизаны» (Фото:Скриншот видео Insider Express/YouTube)

По имеющимся данным, к диверсии могут быть причастны российские «партизаны» (Фото:Скриншот видео Insider Express/YouTube)

Неизвестные подорвали в Ростовской области железнодорожные пути, по которым шли эшелоны с военной техников российских оккупантов.

Об этом в среду, 14 декабря, сообщил The Insider со ссылкой на Telegram-каналы Роспартизан и Всенародного движения легиона Свобода России.

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Как утверждается, именно по этому участку ж/д дороги перебрасывалась военная техника в приграничные с Украиной регионы РФ.

Видео дня

Кроме того, было опубликовано видео предполагаемого подрыва, однако, как отмечают СМИ, оно могло быть снято еще в начале декабря.

https://www.youtube.com/watch?v=MIId7fb6wDA&t=6s
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Партизаны Ростовская область Российская военная техника Железная дорога Война России против Украины

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