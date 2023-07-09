Власти Ростовской области заявили о «работе ПВО» и повреждении крыш 9 июля, 14:38 В соцсетях публикуют вероятные фото обломков в Ростовской области (Фото:Цаплиенко_Ukraine Fights)

Российские власти заявили о якобы «сбитой ракеты» в Ростовской области в воскресенье, 9 июля.

Как утверждает губернатор региона Василий Голубев, российская система ПВО «отработала» около 12:00. Он заявил, что ракету якобы сбили между Каменском и Донецком Ростовской области, традиционно обвинив Украину. ВСУ эти данные не комментирует.

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«Жертв нет. Осколками частично повреждена кровля нескольких строений. Ущерб уточняется», — написал Голубев.

Ранее о «сбитой ракете» говорили оккупанты в Крыму. СМИ сообщили о нескольких громких взрывах в Керчи. Россияне временно приостанавливали движение по Крымскому мосту, но вскоре заявили о его возобновлении.