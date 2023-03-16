В Ростове-на-Дону горит здание пограничной службы ФСБ: очевидцы сообщают о взрыве

16 марта, 12:07
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Здание пограничной службы ФСБ загорелось в Ростове-на-Дону (Фото:Baza)

Здание пограничной службы ФСБ загорелось в Ростове-на-Дону (Фото:Baza)

В российском городе Ростов-на-Дону вспыхнул сильный пожар в здании пограничной службы ФСБ. Местные жители сообщают, что перед пожаром был слышен взрыв.

Об этом сообщается в Telegram-канале Baza, где также опубликованы фото и видео пожара.

По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв на складе погрануправления. Сейчас внутри здания идет пожар.

Видео дня

В районе пожара слышны взрывы, предположительно там могут взрываться боеприпасы.

Рядом с местом пожара эвакуировали все машины. Место оцепили.

Кирпичное здание склада полностью в огне. Причины взрыва неизвестны.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1636312799944101891

28 февраля в российском городе Туапсе местную нефтебазу атаковали «два неизвестных летающих аппарата». В результате взрыва вспыхнул масштабный пожар.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия ФСБ Ростов-на-Дону Пожар Взрыв

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