В Ростове-на-Дону горит здание пограничной службы ФСБ: очевидцы сообщают о взрыве
Здание пограничной службы ФСБ загорелось в Ростове-на-Дону (Фото:Baza)
В российском городе Ростов-на-Дону вспыхнул сильный пожар в здании пограничной службы ФСБ. Местные жители сообщают, что перед пожаром был слышен взрыв.
Об этом сообщается в Telegram-канале Baza, где также опубликованы фото и видео пожара.
По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв на складе погрануправления. Сейчас внутри здания идет пожар.
В районе пожара слышны взрывы, предположительно там могут взрываться боеприпасы.
Рядом с местом пожара эвакуировали все машины. Место оцепили.
Кирпичное здание склада полностью в огне. Причины взрыва неизвестны.
28 февраля в российском городе Туапсе местную нефтебазу атаковали «два неизвестных летающих аппарата». В результате взрыва вспыхнул масштабный пожар.