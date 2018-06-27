В Ростове-на-Дону эвакуировали 16 отелей и ресторанов после сообщений о заминировании

В Ростове-на-Дону были эвакуированы постояльцы 16 отелей и ресторанов после того, как неизвестные сообщили правоохранительным органам о заминировании зданий.
Об этом передает Reuters.
В частности, был эвакуирован отель Topos Congress-Hotel, в котором проживают многие гости Чемпионата мира по футболу.
Большинство объектов, где проводилась эвакуация, оцеплены полицией.
Позже на сайте главного управления МВД по Ростовской области появилось сообщение о том, что информация о взрывчатке не подтвердилась ни по одному из адресов.
"26 июня в полицию поступил ряд звонков о заминировании объектов в Ростове-на-Дону и Аксае. Сотрудники полиции провели необходимые проверочные мероприятия, опасных предметов обнаружено не было", - заявили в полиции.
Ранее сообщалось, что у самолета сборной Саудовской Аравии загорелся двигатель во время перелета в Ростов-на-Дону на матч против Уругвая.
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