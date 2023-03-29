В Ростове-на-Дону прогремел взрыв — видео

29 марта, 13:02
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Звук взрыва попал на камеры видеонаблюдения (Фото:Скриншот/t.me/news161ru)

Звук взрыва попал на камеры видеонаблюдения (Фото:Скриншот/t.me/news161ru)

В среду, 29 марта в Ростове-на-Дону прогремел взрыв, сообщают российские Telegram-каналы.

Канал Новости Ростова сообщил, что «на Западном задрожали стекла», а на Левом берегу сработала сигнализация у машин.

Звук взрыва зафиксировали камеры наблюдения.

Видео дня

Глава администрации Батайска Ростовской области Роман Волошин заявил, что «в Батайске чрезвычайных ситуаций не произошло», а «причины возникновения звука» выясняют.

Вечером 27 марта в российском Белгороде беспилотник атаковал газовую станцию.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Ростов-на-Дону Взрыв Война России против Украины

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