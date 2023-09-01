«Граница, как решето». В РФ ходят все, кому не лень. Легион Свобода России готовится к большому рейду — Барановский 1 сентября, 15:19 NV Премиум Легион Свобода России готовится к большому рейду — Барановский (Фото:t.me/legionoffreedom)

Советник по вопросам коммуникации российской оппозиции и Легиона Свобода России Алексей Барановский в эфире Radio NV заявил, что на территорию РФ из Украины заходят все, кому не лень.

«Можно констатировать, что российско-украинская граница, как решето: туда (в РФ — ред.) ходят уже все, кому не лень. Это и Легион Свобода России, и РДК, и мы вместе ходили, и украинские диверсионные группы там ходят, и боевые наши побратимы из чеченских добровольческих подразделений, которые за Украину воюют, тоже проводят там свои боевые операции», — рассказал Барановский.

Видео дня

По его словам, приграничные российские области уже знают, что такое война не понаслышке. Барановский прогнозирует, что ситуация будет для них только ухудшаться.

«Путинское внимания в основном сейчас будет сконцентрировано на „удержаться бы на оккупированных областях“, плюс так называемые выборы они проводят. А вот именно приграничные области в этом отношении более беззащитные. Собственно, и хорошо. Мы же уже неоднократно анонсировали, что будет продолжение больших заходов в Россию. Вот будет. Ждем и готовимся».

Это будет уже не первый заход россиян на территорию РФ.

1 июня начали поступать сообщения о боях в Белгородской области, граничащей с Украиной. Русский добровольческий корпус объявил о новом рейде в регионе РФ, а пропагандисты писали о «танковой атаке» на контрольно-пропускной пункт возле города Шебекино.

Позже, 8 июня, бойцы РДК сообщили, что «выполнили миссию» в Новой Таволжанке Белгородской области и «закрепились» там.

Аналогичный рейд был осуществлен еще в мае. В РДК и Легионе заявили, что во время рейда зашли на 42 км вглубь России и контролировали некоторые населенные пункты Белгородской области в течение суток.