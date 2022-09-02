В российской Чите детям в садике вручили грамоты с гербом Украины. Руководителя уже уволили 2 сентября, 20:28 Грамота в Чите с гербом Украины (Фото:Чита.ру)

В детском саду № 30 в российском городе Чита воспитанникам выдали грамоты с изображением герба Украины. Позже был уволен руководитель детсада.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА-Новости.

Дети получили грамоты с украинским трезубцем 30 августа за участие в конкурсе Мисс и мистер лето 2022. Вечером того же дня родителей попросили вернуть грамоты и пообещали выдать другие. По информации News.ru, воспитатель детского сада скачал грамоты в интернете — «просто увидел летнюю тематику и не понял, что там размещен герб Украины».

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Грамоты на следующий день заменили, однако комитет образования Читы «провел служебную проверку» и подтвердил факт «небрежности педагога и руководителя».

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