Пожар в морском порту Туапсе Краснодарского края РФ после атаки дронов в ночь на 2 ноября 2025 года (Фото: Крымский ветер / Telegram)

После атаки БпЛА в ночь на 2 ноября, в Туапсе Краснодарского края РФ на глубоководных причалах загорелись причалы Роснефти для погрузки нефтепродуктов. Также был поражен танкер, который может быть частью теневого флота РФ.

Об этом сообщает мониторинговая группа Крымского ветра со ссылкой на данные спутниковой съемки.

«Возможно, горит и танкер», — отмечается в сообщении.

По данным Крымского ветра, удар пришелся по центральной грузовой эстакаде, которая является основным узлом перевалки нефти и темных нефтепродуктов между береговыми емкостями терминала и танкерами.

Также мониторинговая группа указала, что два дня назад причалы нефтяного терминала Туапсе были пустые. Об этом также свидетельствует спутниковая съемка.

«Удар пришелся по центральной эстакаде — главному узлу перевалки нефти — именно в тот момент, когда там находился танкер», — пишет Крымский ветер.

По данным группы, в порту, вероятно, был поражен либерийский танкер.

«Судно CHAI (IMO 9275402, MMSI 636012196) под флагом Либерии находится в порту Туапсе с 28 октября, периодически включая и выключая транспондер и перемещаясь в акватории», — сообщают аналитики.

Фото: Крымский ветер / Telegram

В ночь на 2 ноября танкер был пришвартован у нефтяного терминала Роснефти, по которому и был нанесен удар.

«Танкер CHAI, вероятно, входит в теневой флот России», — подчеркнули эксперты.

Глубоководный причальный комплекс ООО РН-Морской терминал Туапсе введен в эксплуатацию в 2013 году, с возможностью перевалки до семи миллионов ​​тонн в год, принимать суда длиной до 250 метров и осадкой до 15 метров.

В ночь на воскресенье территорию России всколыхнула массированная атака дронов. О взрывах и звуках беспилотников сообщали жители как минимум нескольких регионов страны, в частности, Краснодарского края.

В оперативном штабе региона сообщили, что якобы «обломки» беспилотников повредили танкер и нефтеналивной терминал.

«Пострадала палубная надстройка. Экипаж танкера эвакуировали. На судне возник пожар», — говорится в сообщении.

Также повреждена инфраструктура терминала. Утверждается, что пострадавших в результате атаки нет.