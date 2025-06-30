Школьники в российском Тольятти спели Гимн Украины: местная полиция возбудила уголовное дело о «нацизме»

В российском городе Тольятти против группы выпускников возбудили уголовное дело после того, как в сети появилось видео, где подростки исполняют гимн Украины и песню Батько наш Бандера.

Управление Следственного комитета РФ по Самарской области утверждает, что производство открыто по статье о «реабилитации нацизма» на основании «информации из соцмедиа».

В ведомстве заявили, что на видеозаписи зафиксировано, как подростки в Тольятти исполняют «музыкальные произведения, которые содержат признаки реабилитации нацизма».

По словам российских силовиков, сейчас проводится «комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия и сбора доказательств».

Ранее в местных Telegram-каналах появилось видео, на котором группа выпускников исполняет украинские песни в парке Победы в Тольятти.

В других населенных пунктах РФ боятся любого сходства с украинской символикой. В центре города Ульяновск приказали перекрасить фасад одного из детсадов из-за присутствия на нем голубого и желтого цветов.

В другом российском городе — Петербурге — арестовали двух студентов, которые на территории своего учебного заведения выкрикивали лозунги Украины, потому что это якобы «публичная демонстрация нацистской символики».