Взрывы и пробоины в корпусе. В российском порту после «инцидента» на танкере произошла утечка аммиака

В морском порту Усть-Луга в Ленинградской области страны-агрессора РФ произошла утечка жидкого аммиака на танкере Eco Wizard.

Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщили в министерстве транспорта РФ.

Утверждается, что утечка незначительная и ее причиной стал «инцидент во время погрузочно-разгрузочных работ на танкере». По словам чиновников, аварийные службы ликвидируют последствия происшествия, экипаж в количестве 23 человек эвакуирован и находится в порту, пострадавших нет.

Реклама

Ранее 6 июля российский Telegram-канал MNS со ссылкой на свои источники сообщил, что на танкере-аммиаковозе Eco Wizard во время проведения работ по закачке аммиака прогремело несколько взрывов. Предположительно, они произошли в районе машинного отделения.

«Корпус судна получил пробоины, и через эти пробоины внутрь стало поступать большое количество забортной воды. Из-за этого судно начало погружаться в воду и накренилось на левый борт» — сообщает паблик.

В результате произошла утечка аммиака в воду.

С начала года это уже шестой танкер, заходивший в российские порты и пострадавший в результате взрыва, пишет издание The Insider. Предыдущим стал танкер Vilamoura, взрыв произошел у берегов Ливии. Он перевозил около миллиона баррелей нефти.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на танкере Vilamoura неоднократно перевозили нефтепродукты из российских портов. Танкер шел под флагом Маршалловых Островов.

«Vilamoura неоднократно использовали для перевозки нефтепродуктов из портов государства-агрессора России. Например, в апреле 2025 года танкер находился в терминале порта Усть-Луга, в мае его фиксировали в районе Новороссийска», — рассказали в ГУР.

Владелец танкера Vilamoura — транспортная компания TMS Tanker ltd., зарегистрированная в Марусси, Греция.

2 июля газета Financial Times сообщала, что пять нефтяных суден вскоре после посещения российских портов подверглись атаке магнитными минами.