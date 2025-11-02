В российском порту Кавказ в Керченской протоке горит буксир — фото

2 ноября, 11:30
Дым от пожара, вспыхнувшего на буксире в порту Кавказ, Краснодарский край РФ, 2 ноября, 2025 год (Фото: Южная транспортная прокуратура / Telegram)

В Краснодарском крае страны-агрессора РФ в порту Кавказ на борту буксира вспыхнул пожар.

Как сообщает Южная транспортная прокуратура РФ, «возгорание буксира» произошло в воскресенье, 2 ноября.

По факту происшествия проводится проверка «исполнения законодательства о безопасности судоходства».

О причинах и последствиях пожара, а также о пострадавших не сообщается.

Южная транспортная прокуратура / Telegram
Фото: Южная транспортная прокуратура / Telegram
Кавказ — железнодорожная станция и небольшой порт на косе Чушка Краснодарского края РФ, находящийся в Керченском проливе. Порт способен принимать суда до 130 м в длину, 14,5 м в ширину и до 5 м осадкой. Также на территории порта есть автомобильный паром, соединяющий Краснодарский край и Крым (Кавказ — порт Крым).

