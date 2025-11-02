Дым от пожара, вспыхнувшего на буксире в порту Кавказ, Краснодарский край РФ, 2 ноября, 2025 год (Фото: Южная транспортная прокуратура / Telegram)

Как сообщает Южная транспортная прокуратура РФ, «возгорание буксира» произошло в воскресенье, 2 ноября.

По факту происшествия проводится проверка «исполнения законодательства о безопасности судоходства».

О причинах и последствиях пожара, а также о пострадавших не сообщается.

Фото: Южная транспортная прокуратура / Telegram

Кавказ — железнодорожная станция и небольшой порт на косе Чушка Краснодарского края РФ, находящийся в Керченском проливе. Порт способен принимать суда до 130 м в длину, 14,5 м в ширину и до 5 м осадкой. Также на территории порта есть автомобильный паром, соединяющий Краснодарский край и Крым (Кавказ — порт Крым).