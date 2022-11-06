В российском Омске пьяные мобилизованные устроили драку — видео 6 ноября, 17:47 Российские мобилизованные отправляются на войну против Украины, Ростовская область РФ, 31 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Более десятка пьяных российских мобилизованных подрались на рынке в Омске.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ в Telegram.

Отмечается, что инцидент произошел на Ленинском рынке. Части мобилизованных россиян стоят недалеко от поселков Светлое и Черемушки, что возле Омска.

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«Когда потасовка закончилась, полиция приехала. Что было с мобилизованными дальше, пока неизвестно», — сообщает телеграм-канал Омское гражданское объединение.