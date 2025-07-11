Вечером 10 июля в городе Лангепас, что в Ханты-Мансийском автономном округе России , произошел мощный взрыв с последующим масштабным пожаром.

Об этом NV сообщили источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В результате спецоперации уничтожен участок крупного магистрального газопровода, который поставляет газ предприятиям российского военно-промышленного комплекса в Челябинской, Оренбургской и Свердловской областях.

По данным источников, пораженная труба имела пропускную способность 2,6 миллиарда кубометров газа в год. В момент взрыва в поврежденных участках было не менее 4,1 миллиона кубометров газа, что эквивалентно прямым убыткам минимум на $1,3 миллиона по текущим рыночным ценам.

Фото: NV

Кроме прямых потерь, добавляют источники, взрыв приведет к снижению объемов газоснабжения в течение как минимум одного месяца — именно столько продлятся ремонтные и тестировочные работы из-за сложных геологических условий в болотистой местности. Ожидаемые косвенные убытки, по оценкам ГУР, могут достичь $76 миллионов.

В то же время местные жители сообщали о «мощных хлопках», которые вызвали «глубокое беспокойство». На место инцидента выехали экстренные службы и аварийные бригады.

Фото: NV

«Западному Сибири, с его богатейшими природными недрами, который буквально кормит Москву и позволяет жить Кремлю в роскоши, стоит в очередной раз задуматься о своем отдельном будущем. Есть ощущение, что когда местные начнут активно выступать за собственную независимость от центра, подобные „непонятные взрывы“ прекратятся, сибиряки больше не будут гибнуть за путинские интересы на „СВО“, а регион расцветет благодаря своим природным богатствам. К тому же моменту, очевидно, то тут, то там будет „что-то происходить“ с ГУРкотом, взрывами и бешеными убытками», — добавил собеседник из украинской разведки.

Фото: NV

Данные спутниковые NASA, проекта Fire Information for Resource Management System (FIRMS), который проводит открытый мониторинг пожаров по всей Земле, фиксируют значительный пожар в промзоне, к западу от города Лангепас. Согласно этим данным огонь не могли потушить в течение длительного времени, по меньшей мере нескольких часов.

5 июля в РФ также произошел взрыв на магистральном газопроводе Владивосток, который обеспечивал поставки газа к ряду военных объектов вдоль побережья Японского моря, в частности подразделений 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.