В российском Орле троллейбус врезался в толпу пешеходов, есть погибшие и раненые - видео

Во вторник, 9 октября, в российском Орле троллейбус врезался в толпу людей возле остановки общественного транспорта.
Как сообщили в местном управлении МВД, в результате ДТП погибли три человека, еще двое были госпитализированы.
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Согласно предварительной версии, причиной происшествия стали неисправные тормоза.
По словам очевидцев, во время посадки пассажиров транспортное средство начало самопроизвольное движение, а остановить его водителю не удалось, в результате чего несколько людей попали под колеса.
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