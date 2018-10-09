В российском Орле троллейбус врезался в толпу пешеходов, есть погибшие и раненые - видео

В результате ДТП погибли три человека

Во вторник, 9 октября, в российском Орле троллейбус врезался в толпу людей возле остановки общественного транспорта.

Как сообщили в местном управлении МВД, в результате ДТП погибли три человека, еще двое были госпитализированы.

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Согласно предварительной версии, причиной происшествия стали неисправные тормоза.

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По словам очевидцев, во время посадки пассажиров транспортное средство начало самопроизвольное движение, а остановить его водителю не удалось, в результате чего несколько людей попали под колеса.