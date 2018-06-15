В российском Новокузнецке мужчина захватил заложников, погибла женщина

Мужчина был недоволен страховыми выплатами и решил устроить самосуд

В центре российского города Новокузнецк мужчина открыл стрельбу и взял в заложники несколько человек.

При этом, как сообщает Интерфакс, он отстреливается от сотрудников правоохранительных органов, которые оцепили дом.

По информации источника агентства и местных СМИ, перед тем, как захватить заложников, мужчина убил женщину.

На место прибыли представители экстренных служб и глава города.

Как сообщает местное издание Вашгород, мужчина был недоволен страховыми выплатами и решил устроить самосуд.

При этом количество заложников пока неизвестно.

В управлении Следственного комитета по Кемеровской области сообщили, что в связи с убийством женщины возбуждено уголовное дело. По информации ведомства, мужчина был ее бывшим мужем.

"По предварительной информации, между ними накануне вечером произошел бытовой конфликт. Сегодня бывший муж пришел к женщине и выстрелил в нее", - приводит заявление ведомства телеканал Дождь.