В российском Новокузнецке мужчина захватил заложников, погибла женщина

В центре российского города Новокузнецк мужчина открыл стрельбу и взял в заложники несколько человек.
При этом, как сообщает Интерфакс, он отстреливается от сотрудников правоохранительных органов, которые оцепили дом.
По информации источника агентства и местных СМИ, перед тем, как захватить заложников, мужчина убил женщину.
На место прибыли представители экстренных служб и глава города.
Как сообщает местное издание Вашгород, мужчина был недоволен страховыми выплатами и решил устроить самосуд.
При этом количество заложников пока неизвестно.
В управлении Следственного комитета по Кемеровской области сообщили, что в связи с убийством женщины возбуждено уголовное дело. По информации ведомства, мужчина был ее бывшим мужем.
"По предварительной информации, между ними накануне вечером произошел бытовой конфликт. Сегодня бывший муж пришел к женщине и выстрелил в нее", - приводит заявление ведомства телеканал Дождь.
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