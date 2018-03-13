В российском НИИ отказались комментировать данные о создании ими газа, которым мог быть отравлен экс-шпион Скрипаль

В российском НИИ отказались комментировать сообщения о создании им газа Новичок

В Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии (ГНИИОХТ) не комментируют информацию о том, что здесь в советские годы был разработан нервно-паралитический газ Новичок, которым могу быть отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль в Британии.

В комментарии Интерфаксу в приемной директора института заявили, что на предприятии действует режим секретности.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.

После этого в российских СМИ появилась информация, что нервно-паралитические вещества серии Новичок их авторы из ГНИИОХТ называли сильнейшим и не имеющим аналогов химическим оружием в мире.

Серия была создана в конце 1980-х годов, а в 1991 году, по словам одного из ее авторов, кураторы разработки из советского Минхимпрома даже получили за Новичков Ленинскую премию.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери.

Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии. По предварительным данным, они подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия.