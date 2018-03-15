В российском Якутске у взлетающего Ан-12 сорвало часть грузового люка, из самолета выпали слитки золота

В аэропорту российского Якутска у самолета Ан-12 во время взлета сорвало часть грузового люка.
Как рассказали в пресс-службе аэропорта, самолет принадлежал авиакомпании Нимбус. К вылету его готовили техники, которые входят в состав экипажа судна.
Согласно документации, самолет был исправен и подготовлен к полету.
На данный момент устанавливаются причины инцидента.
По данным телеграм-канала Mash, лайнер перевозил драгоценные металлы. На борту находилось около 9 тонн золота. Во время аварии из люка на взлетную полосу начали выпадать золотые слитки, они также были разбросаны по полям в районе аэропорта.
Удалось найти 172 слитка, каждый брусок весит 20 кг.
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По данным местных СМИ, самолет мог перевозить не только золото, но также платину и бриллианты.
Отмечается, что силовики оцепили территорию вокруг летного поля и никого не пускают внутрь. В аэропорту ввели усиленный контроль полиции.
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