В российском Якутске у взлетающего Ан-12 сорвало часть грузового люка, из самолета выпали слитки золота

На взлетной полосе и в окрестностях нашли 172 слитка золота

В аэропорту российского Якутска у самолета Ан-12 во время взлета сорвало часть грузового люка.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, самолет принадлежал авиакомпании Нимбус. К вылету его готовили техники, которые входят в состав экипажа судна.

Согласно документации, самолет был исправен и подготовлен к полету.

На данный момент устанавливаются причины инцидента.

По данным телеграм-канала Mash, лайнер перевозил драгоценные металлы. На борту находилось около 9 тонн золота. Во время аварии из люка на взлетную полосу начали выпадать золотые слитки, они также были разбросаны по полям в районе аэропорта.

Удалось найти 172 слитка, каждый брусок весит 20 кг.

По данным местных СМИ , самолет мог перевозить не только золото, но также платину и бриллианты.

Отмечается, что силовики оцепили территорию вокруг летного поля и никого не пускают внутрь. В аэропорту ввели усиленный контроль полиции.