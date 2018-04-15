В российском аэропорту Домодедово золотые слитки пробили дно самолета – СМИ

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Рейс должен был отправиться в Испанию
pixabay.com

Рейс должен был отправиться в Испанию

Самолет авиакомпании S7 не смог улететь в испанский город Аликанте из московского аэропорта Домодедово из-за золотых слитков, которые пробили его дно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. 

"Пассажиров запустили в салон, но внезапно пригнали трап обратно и попросили выйти. Оказалось, что помимо багажа самолет перевозил золотые слитки", – говорится в сообщении.

Во время погрузки багажа золото упало и пробило дно грузового отсека.

Самолет быстро заменили и в Испанию пассажиры улетели уже на другом. 

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