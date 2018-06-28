В российской колонии приняли заявку Денисовой на посещение Сенцова

В российской колонии города Лабытнанги, в которой незаконно удерживается украинский режиссер Олег Сенцов, приняли заявление уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой о посещении политзаключенного. Об этом украинская омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook.

Сообщается, что Людмила Денисова пыталась подать заявку еще с 9 утра, однако только в 5 вечера (по местному времени Ямало-Ненецкого автономного округа России – прим. ред.) к омбудсмену вышел дежурный и принял заявление.

"На любые мои вопросы (дежурный – прим. ред.) отвечает одно – я доложу руководству", – отмечает Людмила Денисова.

Напомним, Людмила Денисова прибыла в колонию Белый медведь в российском городе Лабытнанги, где незаконно удерживают украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, который голодает уже 46 дней.

На вопрос, есть ли какие-то шансы посетить Сенцова, Денисова ответила, что "шансы этого приближаются к нулю".

Также сообщалось, что Федеральная служба исполнения наказаний России не нашла достаточных оснований, чтобы допустить Денисову к Олегу Сенцову.

Ранее сообщалось, что кортеж омбудсмена России Татьяны Москальковой въехал на территорию колонии, объехав уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову, которая ждала перед воротами.

Москалькова после встречи с украинским режиссером Олегом Сенцовым заявила, что состояние его здоровья "в целом удовлетворительное".

15 июня омбудсмен прибыла в российскую колонию, где содержится Олег Сенцов. Однако ей отказали во встрече с ним, заявив о нарушении договоренностей. Позже Денисовой отказали в посещении Николая Карпюка, а также Романа Сущенко.

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко предоставил уполномоченному Верховной Рады по правам человека полные гарантии на беспрепятственный доступ ко всем украинских политзаключенных, содержащихся на территории РФ и во временно оккупированном Крыму. Эти гарантии было подтверждено во время повторной телефонного разговора Порошенко и Путина 21 июня.