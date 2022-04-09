Жителя Петербурга оштрафовали на 30 тысяч рублей за плакат с антивоенной цитатой Путина

9 апреля, 14:02
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Жителя Петербурга оштрафовали за плакат с антивоенной цитатой Путина (Фото:ОВД-Инфо LIVE / Telegram)

Жителя Петербурга оштрафовали за плакат с антивоенной цитатой Путина (Фото:ОВД-Инфо LIVE / Telegram)

Выборгский районный суд Петербурга оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Артура Дмитриева, признав его виновным по статье о дискредитации российской армии.

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Как сообщает ОВД-Инфо, Дмитриева задержали 7 апреля, когда он устроил одиночный пикет против войны. В руках у протестующего был лист бумаги с неточной цитатой российского диктатора Владимира Путина о Второй мировой войне: «Война принесла столько горя, что забыть это невозможно. Нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы».

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После задержания Артур Дмитриев провел ночь в отделе полиции. Суд рассмотрел административный протокол в отношении петербуржца вечером 8 апреля.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Владимир Путин Пикет Штраф Антивоенный митинг Плакаты Режим Путина Одиночные пикеты Война России против Украины

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