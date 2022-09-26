В России женщина убила 4-летнюю дочь из-за мобилизации мужа — СМИ 26 сентября, 14:28 После ссоры с мобилизованным мужем жительница Пермского края убила маленькую дочь (Фото:Осторожно, новости)

В России мужем жительница Пермского края убила 4-летнюю дочь после ссоры с мобилизованным мужем, сообщает Telegram-канал Осторожно, новости.

Сообщается, что жительница села Барда, где живут меньше 10 тысяч человек, сильно выпила на выходных и поссорилась с 29-летним мужем, которого ранее мобилизовали.

Рамин Алиев — отец двух детей, около десяти лет назад отслужил в разведке, в последнее время работал бурильщиком на нефтяной скважине.

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Супруга Алиева не хотела его отпускать, из-за чего случилась ссора.

В результате девушка взяла нож и ударила свою четырехлетнюю дочь в сердце, после этого ударила себя в живот.

Ребенка спасти не удалось, мать забрали в больницу и прооперировали.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Министр обороны РФ Сергей Шойгу после оглашения мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать миллион россиян на войну против Украины.



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