Повреждены два садовых дома. В России заявили о падении двух беспилотников в Калужской области 11 июня, 07:58 Калужская область (Фото:Владислав Шапша/Telegram)

Ночью в воскресенье, 11 июня, в Калужской области сообщили о падении двух беспилотников.

Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram.

По его данным, падение беспилотного летательного аппарата произошло на территории Жуковского района, вблизи села Стрелковка.

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«Пострадавших в результате падения беспилотника нет, незначительные повреждения получили два садовых дома — в них выбиты стекла», — написал городской голова.

Позже Шапша сообщил, что ночью в Мединском районе в лесном массиве обнаружено место падения, вероятно, еще одного БпЛА. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

По данным канала Baza, второй беспилотник упал около половины пятого утра. О его падении сообщили жители села Каляево. По словам одного из них, он слышал громкий звук, похожий на мопед, а через несколько секунд взрыв.

В понедельник, 5 июня российские власти заявили, два беспилотника упали на трассу М3 Украина в Калужской области. Первый БПЛА упал на 299 километре дороги, а второй — на 283.