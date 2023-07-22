Дырка от бублика. В России заявили, что режим Лукашенко не будет контролировать ядерное оружие в Беларуси

22 июля, 00:48
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Флаг Беларуси и памятник Ленину (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Флаг Беларуси и памятник Ленину (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что режим Александра Лукашенко не будет управлять ядерным оружием на территории Беларуси.

Об этом сообщает УНИАН.

«Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что передачи контроля за ядерным оружием кому-либо в рамках мероприятий, осуществляемых сейчас, не происходит», — заявил Рябков.

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Он также сказал, что перемещение ядерного оружия происходит «согласно графику».

«График работ, связанный с решением этого вопроса, был обнародован в заявлениях президента Российской Федерации. Мы исходим из того, что он остается в силе. Никаких изменений или дополнений к тому, что ранее объявлялось, в этой области нет», — заявил Рябков.

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9 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор начнет размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси после 7−8 июля. 16 июня Путин сказал, что РФ якобы уже привезла первые ядерные заряды на территорию Беларуси.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов 20 июня говорил, что россияне еще не переместили в Беларусь тактическое ядерное оружие.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Ядерное оружие Беларусь Александр Лукашенко

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