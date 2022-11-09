«С учетом нынешних реалий». В России заявили, что готовы к переговорам с Украиной

9 ноября, 16:17
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Мария Захарова (Фото:МИД РФ)

Мария Захарова (Фото:МИД РФ)

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что россияне готовы вести переговоры с Украиной.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости в Telegram.

«Россия по-прежнему открыта к переговорам с Украиной — разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент», — сказала она.

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4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

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Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

Также стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам со страной-агрессором Россией.

7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры:

  • восстановление территориальной целостности;
  • уважение Устава ООН;
    • возмещение всех убытков, причиненных войной;
      • наказание каждого военного преступника;
        • гарантии, что вторжение не повторится.
        Редактор: Виктория Бедрак

        Теги:   МИД России Переговоры с Россией Мария Захарова Война России против Украины

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